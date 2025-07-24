«Мерзкая личность»: Виталий Милонов призвал отменить Инстасамку

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отменить певицу Инстасамку. Он считает недопустимым, чтобы такие личности проявляли политические амбиции, имея в виду недавнее заседание в Общественной палате с участием артистки.

Мнение Милонова приводит Общественная служба новостей (ОСН).

«Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», — считает Милонов.

По мнению депутата, такой человек, как Инстасамка, не может делиться «дельными советами». Он посоветовал певице «спуститься с небес на землю» и назвал «полоумным существом».

«У меня нет литературных слов, чтобы описать свое отношение к этой мерзкой личности», - разоткровенничался парламентарий и призвал коллег проверить творчество певицы на экстремизм.

Ранее актриса Тамара Семина возмутилась допуском Инстасамки в Общественную палату.