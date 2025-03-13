«Мероприятие перестает быть праздником»: муж Ани Лорак объяснил, почему они сыграли свадьбу вдвоем

Певица Ани Лорак оформила отношения с испанцем, инструктором по йоге Исааком Виджраку. Пара сбежала ото всех и сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги исполнительницы объяснил принятое решение.

Исаак рассказал журналистам Ok!, что его и Ани постоянно окружает масса людей. Поэтому для празднования такого события было выбрано место, где никого из знакомых нет.

«Очень часто во время свадьбы молодожены не отдыхают, а больше стрессуют, вся подготовка и само мероприятие перестают быть для них праздником», — поделился супруг Лорак.

При этом, по словам Исаака, они ничего не планировали. Все произошло спонтанно. Свадьба и медовых месяц проходили в одном месте.

Ранее Лорак призналась, что ее дочки не было на тайной свадьбе. Она не смогла приехать из-за учебы.