Мероприятие должно было состояться 7 ноября: почему Николай Носков отметил концерт в Челябинске

Певец Николай Носков должен был выступить перед фанатами в Челябинске сегодня, 7 ноября. Однако запланированный концерт не состоялся. Причину отмены мероприятия огласили на официальной странице артиста в социальных сетях, пишет Ura.ru.

Команда исполнителя приняла решение не проводить сегодняшний концерт из-за плохого самочувствия Носкова. Николай заболел перед самым мероприятием в Челябинске. Фанатам его творчества сообщили, что даты следующих выступлений артиста будут известны чуть позже.

Директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов прокомментировал отмену концерта Носкова в беседе с журналистами. Он заявил, что деньги за купленные электронные билеты вернутся людям автоматически. Что касается бумажных вариантов, то их можно сдать в любой точке касс.

Ранее сообщалось, что концерт Николая Носкова отменили в Оренбурге за несколько часов до выступления. Его самочувствие ухудшилось на фоне перенесенного в 2017 году инсульта.