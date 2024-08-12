«Меркантильный интерес»: Борис Галкин раскрыл правду о зарубежных счетах Пугачевой и ее мужа-иноагента

Актер Борис Галкин заявил, что певица Алла Пугачева и ее муж-иноагент продолжают негативно высказываться о России из-за «меркантильного интереса». По его словам, у супругов за границей банковские счета, которые они не хотят терять.

После начала СВО Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уехал из страны и поселился в Израиле. Вслед за ним на эмиграцию решилась и Алла Борисовна. Она забрала детей из школы и полетела вместе с ними к мужу. Теперь супруги довольно часто делают резкие заявления в адрес соотечественников. А шоумен и вовсе строит большую часть своих концертов на русофобских шутках.

По словам Бориса Галкина, свою позицию звездные супруги не изменят, так как у них есть за границей недвижимость и деньги. А если они откажутся от своих взглядов, то могут всего этого лишиться.

«Это меркантильный интерес. Это банковские счета. Недвижимость за границей, может быть. Которая притягивает, которую терять не хочется», - заявил Борис Галкин в беседе с aif.ru.

Актер отметил, что ему «противно» от поведения однофамильца. Ему жаль, что «одаренный человек» пошел таким путем.

Ранее блогер, который публично обматерил Максима Галкина*, рассказал, почему решил пойти к нему на концерт.

*(Признан иноагентом на территории РФ)