«Меня ждет 502 часа исследований»: Оксана Самойлова решила сменить профессию

Оксана Самойлова решила сменить профессию. Жена Джигана захотела стать нутрициологом, чтобы всегда быть молодой. Об этом она сообщила поклонникам в социальных сетях.

Самойлова поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Как оказалось, она поступила на нутрициолога.

«Я подумала, что лето надо провести с пользой, и меня ждет 502 часа увлекательных исследований», – заявила блогерша.

По признанию Самойловой, ее решение стать нутрициологом было вызвано желанием вечно оставаться молодой и здоровой. Прямо сейчас возлюбленная известного рэпера изучает основы физиологии и строение клеток человека.

Оксана подчеркнула, что пока ей тяжело дается обучение.

«Очень интересно, конечно. Я вообще очень сложно запоминаю такие вещи, но придется как-то стараться», – добавила она.

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