«Это неправильно»: рэпер ST о поведении Ольги Бузовой на премии «Прорыв года 2024»

Рэпер ST не поддержал критические высказывания Ольги Бузовой в адрес блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом он рассказал в беседе с The Voice.

Александр Степанов, известный по псевдониму ST, отреагировал на критику Бузовой в адрес Ивлеевой.

На премии «Прорыв года 2024» Ольга Бузова заявила, что вручила бы Насте Ивлеевой награду в номинации «Кринж года». В свою очередь, рэпер ST и его жена Ассоль считают, что не стоит публично оскорблять других людей.

«Мы ни о ком плохо никогда не хотим высказываться. Тем более публично. Потому что это неправильно. Чем больше мы высказываемся плохо о других людях, тем больше мы даем пример, что такое можно делать», – пояснил музыкант.

Рэпер не может объяснить поведение поющей ведущей на премии «Прорыв года». Он сказал об Ольге только то, что она «взрослый человек».

Ранее мы писали, что Виктория Боня встретилась в Каннах со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Блогерша приехала в Канны на гала-вечер AmfAR 2024. Турецкая актриса тоже появилась на мероприятии в сопровождении миллиардера Хакана Сабаджи.