«Меня задирали»: актриса Милютина рассказала о травле из-за бабушки

Актриса Диана Милютина рассказала о том, как одноклассники травили ее из-за бабушки. Родственница работала педагогом в школе, а внучке за это доставалось. Звезда сериалов «Чистые» и «Екатерина. Фавориты» вспомнила о непростом детстве в интервью WomanHit.ru.

«Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», – призналась актриса в интервью журналу «Атмосфера».

По словам Милютиной, ситуация в классе сложилась крайне непростая. Ее друзьями были только мальчики, а девочки ее демонстративно игнорировали. Когда Диана победила на танцевальном конкурсе в Москве, травля усилилась. По словам звезды, ее высмеивали за внешность, увлечения и даже за имя.

Эти переживания оставили глубокий след – долгое время актриса стеснялась своего красивого имени. Но годы и профессиональные успехи помогли ей переосмыслить детские обиды.

«Теперь мне все, что было, кажется смешным, а тогда приходилось и кулаки выставлять, и в волосы вцепляться», — добавила артистка и призналась, что сейчас считает имя Диана самым красивым.

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