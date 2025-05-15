«Им никогда никто не подарит бриллианты»: Волочкова вспомнила об унижениях в балетной школе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о пережитой в детстве травле со стороны педагогов и учеников балетной школы. Как отметила танцовщица, буллинг не помешал ей стать знаменитой примой Большого театра.

«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», — разоткровенничалась Волочкова в беседе с ОСН.

Балерина призвала не отчаиваться тех, кто столкнулся с травлей, и брать пример с нее. Как подчеркнула Анастасия, в одиночку она боролась против всего мира и выстояла.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов», - выразила уверенность знаменитость.

Хейтерам она рекомендовала сидеть в углу и плакать, потому что жизнь не удалась.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что не виделась с дочерью Ариадной после ее свадьбы. При этом артистка утверждает, что в их отношениях по-прежнему все хорошо, несмотря на разгоревшийся перед торжеством скандал из-за слов балерины о женихе наследницы.