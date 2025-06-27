«Меня задевают слова о замене»: Иванченко ответила на критику и сравнения с Заворотнюк

Иванченко ответила на хейт после новостей о ремейке «Моей прекрасной няни». Об этом сообщает 78.ru.

На днях стало известно, что телеведущая Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана». Ожидается, что это станет ремейком старого сериала с участием Анастасии Заворотнюк «Моя прекрасная няня».

Некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что главная роль досталась Иванченко, которая не имеет актерского образования. А кто-то, и вовсе, начал сравнивать телеведущую с покойной актрисой.

Иванченко ответила критикам, заявив, что сериал не является ремейком.

«Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще. Глубоко уважаю труд профессиональных актёров, поэтому важно это подчеркнуть. Наш проект позиционируется не как ремейк, и, если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно», — рассказала она.

Знаменитость добавила, что ее обижают сравнения с Заворотнюк.

«Честно, меня задевают слова о какой-то „замене“. Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже, по-своему, полюбится зрителю и вы примите её», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что критик Голубчиков предположил реакцию зрителей на ремейк сериала с Заворотнюк.