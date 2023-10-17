«Меня забыли»: Харатьян объяснил, почему стал редко сниматься в кино

Актер Дмитрий Харатьян признался, что все реже появляется в кино из-за того, что его просто не зовут. По его словам, чем старше он становится, тем меньше получает предложений. Однако он все же надеется, что сможет сняться еще в нескольких картинах.

В последнее время 63-летнего Харатьяна, сыгравшего в культовых «Гардемаринах», нечасто можно увидеть на большом экране. Сейчас он все больше уходит в сериальный и телевизионный формат, а вот новых масштабных кинопроектов у него нет. Сам он считает, что это вполне закономерно, что с возрастом предложений становится меньше. А то, что дают, ему, как правило, не подходит.

Впрочем, Дмитрий Владимирович от этого сильно не расстраивается, так как у него есть много других занятий, кроме съемок. К тому же он считает себя вполне реализованным артистом. По его мнению, то, что хотел от индустрии, он уже давно получил.

«Кино не является моим приоритетом. Надеюсь, что-то еще будет, но, даже если не будет, хватит и того, что уже сделано. Не то, что я готов почивать на лаврах, но как-то мне не приходится страдать от мыслей «Я не реализовался в кино» или «Меня забыли…», - поделился Харатьян в беседе с Kp.ru.

Ранее Дмитрий Харатьян назвал Владимира Меньшова отцом в кино и рассказал, как знаменитый режиссер отказался вручать награду фильму «Сволочи».