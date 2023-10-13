Харатьян напомнил о скандале с отказом Меньшова вручать приз фильму «Сволочи»

Актер Дмитрий Харатьян назвал Владимира Меньшова своим «отцом в кино» и вспомнил, как в 2007 году на премии MTV знаменитый режиссер отказался вручать награду фильму «Сволочи».

«Он выбросил конверт и сказал, что не согласен с мнением жюри и что, по его мнению, подло давать награду такому фильму», - рассказал Харатьян подробности инцидента в беседе с aif.ru.

Актер выразил уверенность, что Меньшова буквально подставили, пригласив вручать эту награду, поэтому режиссер решил не молчать и высказал все, что думал по этому поводу.

По словам Харатьяна, в прошлом году он обсуждал эту ситуацию с вдовой режиссера Верой Алентовой, которая призналась, что в тот момент за кулисами Меньшов ей сказал, что не будет вручать приз, если победят «Сволочи».

«Вышел, открывает конверт, а там «Сволочи»,- посетовал Харатьян.

Кроме того, артист рассказал, что с созданием этой ленты связана «жутчайшая история». В частности, сценарист проекта Владимир Кунин якобы знал о случаях использования детей-сирот в тылу врага во время Великой Отечественной войны, но на самом деле ничего такого не было. Когда правда вскрылась, сценарист заявил, что является писателем, и что вымысел - это не обман.

Ранее мы писали, что 62-летний Харатьян призвал как можно реже говорить об уехавших россиянах, ведь у каждого человека есть право на свое мнение и позицию. При этом он назвал решение покинувших родину артистов ошибочным, а некоторые их действия подлыми.