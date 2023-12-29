«Меня вытянули»: актриса Мельникова оказалась в инфекционной больнице

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова нашла силы сообщить, что попала в инфекционную больницу. 31-летняя актриса рассказала о своей госпитализации в соцсетях.

Знаменитость вернулась в социальные сети после недельного молчания, объявив, что это было связано с серьезными проблемами со здоровьем.

«Пытаюсь восстановиться после гриппа А. Прошла все этапы – отрицание, гнев, торг и так далее. Прошла даже этап инфекционной госпитализации. Я очень боялась таких слов, но, фактически, меня вытянули и довели до жизнеспособного состояния», — призналась Дарья.

Артистка, мама восьмилетнего Артура и пятилетнего Марка, продолжает лечение, но надеется, что худшие моменты уже позади. Она описала грипп А как «лютое» заболевание, сравнив его с ковидом.

«Даже не знаю, что хуже – ковид или он. Он просто дракон», — пошутила кинозвезда.

Дарья отметила, что ей никогда ранее не приходилось сталкиваться с такой высокой температурой, и после нее заболели другие члены ее семьи. Она призвала своих поклонников беречь себя и использовать средства индивидуальной защиты.

«Если вы не хотите быть холодцом на Новый год, но все же употреблять его (который, кстати, я обожаю) – носите маски... И берегите себя, как только можете. Оксолиновая мазь, маски, дистанция», – добавила звезда.

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