«Меня выгонят»: находящийся в кардиологии Стас Пьеха заявил о суровых условиях в больнице

В последнее время все внимание публики приковано к Стасу Пьехе. На днях стало известно о госпитализации певца из-за боли в сердце. Мужчина находится в Боткинской больнице в отделении кардиологии. По данным СМИ, артист перенес инфаркт, однако сам Стас называет подобные сообщения ложью. Недавно Пьеха вышел на связь с подписчиками и рассказал о своем состоянии.

Мужчина поделился фотографией, на которой у него по всему телу размещены датчики, контролирующие сердечный ритм. Стас пожаловался на то, что из-за суровой дисциплины в больнице он не может встретиться с родными и даже подойти к окну, чтобы полюбоваться городским пейзажем.

«Даже не заикайтесь. Всех уволят, а меня выгонят. У нас тут все на строгом», — высказался Пьеха.

Певец добавил: подобные условия связаны с мерами предосторожности, поскольку в городе зафиксированы случаи заболевания опасным вирусом.

Ранее экс-супруга Стаса Пьехи раскрыла истинную причину госпитализации артиста. Подробности смотрите в этой статье.