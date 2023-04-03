«Меня выгнали»: Лариса Долина рассказала о травле на шоу «Три аккорда»

Королева джаза Лариса Долина много лет остается популярной и востребованной. Но даже звезда такой величины сталкивается с травлей. На днях певица пожаловалась, что ее не всегда принимают с улыбкой.

Постройневшая и сменившая имидж Долина принимала участие в музыкальном шоу «Три аккорда». Артистка не испугалась исполнять нетипичный для себя репертуар – шансон. Номера знаменитости всегда вызывали разнообразные эмоции среди членов жюри и поклонников. Многие были в восторге, но нашлись те, которые высказывались против участия Долиной в программе.

Пользователи Сети писали, что Лариса Александровна не подходит под формат подобного шоу. Кроме того, негативно высказывались и о поведении теледивы. При этом звезда стала победительницей шоу! Долина была очень рада и рассказала в соцсетях, как согласилась на участие в проекте и почему не сразу приняла предложение.

«Петь живьем с замечательным оркестром песни, которые нигде бы никогда не спела – это еще одна проверка себя. И даже, если бы не победила, все равно, это богатейший актерский опыт, прежде всего», – призналась исполнительница.

Певица заняла первое место, оставив за собой Евгения Гора и Валерия Яременко, которые разделили между собой вторую позицию. На третьем месте оказался Александр Олешко. Долина рассказала, что во время участия в шоу столкнулась с волной негатива. Некоторые зрители даже требовали убрать женщину из эфира.

«Многие были очень недовольны моим появлением в шоу, писали гневные письма в редакцию телеканала, требовали, чтобы меня «выгнали» из проекта… Что ж, за всю свою творческую карьеру я не раз сталкивалась с таким», – рассуждала артистка.

Лариса Александровна отметила, что подобные ситуации делали ее только сильнее. Звезда не пожалела, что согласилась на музыкальную авантюру.

Ранее мы писали о том, что Долина сказала о молодых артистах после скандала с блогершей Валей Карнавал.