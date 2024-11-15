Чулпан Хаматова нашла способ решения проблем с ВНЖ в Латвии: больше не будет актрисой

Актрисе Чулпан Хаматовой предложили способ решения проблем с продлением вида на жительство в Латвии. В одном из интервью ей рассказали, что можно пойти в монастырь, чтобы остаться законно в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

После начала СВО Хаматова покинула Россию и перебралась за границу. Сейчас она живет в Латвии и старается там строить карьеру заново. Однако недавно она столкнулась с серьезной проблемой — актриса не смогла получить ВНЖ. Сейчас она думает над тем, как ей справиться с этим. Не исключено, что актрисе даже придется вернуться в Россию. Но есть и еще один способ. Его подсказал Михаил Шац*(признан иноагентом на территории РФ).

«Можно в монастырь пойти. Это может быть как лазейка, если ты не выберешься из того состояния, в котором сейчас находишься», - отметил телеведущий.

Отказываться от предложения Чулпан не стала.

Также актриса рассказала, отличаются ли ее коллеги в России и Латвии. По ее мнению, ничего кардинального она не заметила. Хаматова связала это с тем, что был период нахождения в составе СССР.

Ранее в Госдуме назвали Чулпан Хаматову опасным и лживым человеком.

*(Признан иноагентом на территории РФ)