«Меня вычеркнули»: Алла Пугачева «расправилась» с известной певицей на пике ее карьеры

Певица Лика Стар недавно вернулась на сцену после нескольких лет паузы. Как оказалось, что путь артистки к славе был непростым, а однажды ей попыталась испортить карьеру Алла Пугачева. В беседе с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «PROжизнь» исполнительница хита «Одинокая луна» рассказала о «расправе» артистки на пике ее карьеры.

По словам Лики Стар, ее решение на время покинуть сцену было связано с «местью» Аллы Пугачевой. Певица призналась, что артистка сделала все, чтобы «выгнать» ее из шоу-бизнеса, из-за ее совместной работы с Владимиром Пресняковым. Она объяснила, что ее творческий союз с бывшим мужем Кристины Орбакайте вызвал ревность у знаменитости. При этом Лика Стар утверждает, что с певцом ее связывали исключительно рабочие отношения.

Артистка узнала о своей «отмене» незадолго до начала концерта в Севастополе. Лика Стар рассказала, что Алла Пугачева «собственноручно вычеркнула» ее из программы. После этого певицу стали презирать все друзья из шоу-бизнеса.

«Весь шоу-бизнес полетел. Я сидела в гостинице, мне позвонили и сказали: „Лика, тебя вычеркнули из программы, Алла Борисовна собственноручно вычеркнула“. Посидела я два дня в этой гостинице, а обратно полетели все. И когда я летела обратно, весь шоу-бизнес, все мои друзья, которые только-только улыбались, были такие дружелюбные раньше, — теперь не разговаривали со мной», — заявила Лика Стар.

Напомним, в 2022 году певица вернулась в Россию после более 20 лет жизни в Италии с итальянским дизайнером Анджело Сеччи. На долгие годы Лика Стар отдалилась от творчества и занималась воспитанием детей, однако недавно приняла решение возобновить карьеру. Поклонники были удивлены решению знаменитости, а сама она утверждала, что сделала все правильно, и называла себя «русским человеком с душой россиянина».

Ранее мы писали о том, что журналистка Алена Жигалова раскрыла, как Алла Пугачева уничтожала конкурентов.