«Меня ввели в заблуждение»: Людмила Чурсина открестилась от письма в поддержку уволенных работников Театра Российской армии

Актриса Людмила Чурсина оказалась в эпицентре скандала, разгоревшегося в Театре Российской армии. Она подписала открытое письмо в защиту уволенных работников, не согласных с репертуарной политикой нового директора, однако теперь заявила, что была введена в заблуждение.

«Меня ввели в заблуждение. Мне назвали какие-то безумные цифры, и я от отчаяния подписала. И больше ничего говорить не буду», - заявила Чурсина в беседе с Kp.ru.

По словам 83-летней актрисы, которая служит в Театре Российской армии уже 40 лет, на нее надавила группа уволенных работников.

Напомним, после смены руководства театра стало известно об уходе 67 сотрудников. Одна из актрис заявила, что считает увольнение незаконным. В беседе с журналистами худрук театра Александр Лазарев-младший пояснил: никаких увольнений не было, произошло непродление годового контракта. Он также добавил, что на место старых сотрудников взял 10 молодых актеров из столичных институтов.