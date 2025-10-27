«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы за несколько миллионов рублей

Блогерша Мария Погребняк рассказала, что случайно выбросила лимитированные часы Rolex. Их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.

На своей странице в социальной сети Мария призналась, что из-за мамы лишилась дорогих часов. Она собиралась отнести их на чистку, поэтому попросила родительницу убрать их в пакет. Однако мама звезды реалити перепутала и положила часы вместе с мусором.

«Меня всю колбасит. Я попросила маму положить часы, которые я хотела отвезти на чистку, чтобы их отполировали, в цумовский пакет. Она положила в другой. И этот пакет я выбросила с мусоркой. Срочно еду домой, чтобы его не вынесли», - поделилась Погребняк.

Отметим, что цена за базовую модель часов Rolex начинается от 5 тысяч долларов. Однако лимитированные экземпляры могут стоить более 70 тысяч долларов. Пока Мария не рассказала, удалось ли ей спасти свои часы или же нет.

Ранее Мария Погребняк наняла охрану, чтобы продолжить съемки кулинарного шоу.