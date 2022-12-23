«Меня встретили ребята и везут в колонию»: Юрий Куклачев признался в воровстве

Дрессировщика и клоуна Юрия Куклачева любят не только дети, но и взрослые. Этот веселый мужчина умеет поднимать настроение. Журналисты поинтересовались, чем звезда собирается заниматься в Новый год. Артист неожиданно заявил, что будет в колонии.

Знаменитость признался в интервью, что приедет в детскую колонию, которая находится в Кировограде. Он будет поздравлять заключенных в возрасте от 14 до 18 лет.

«Уже четвертый год мы работаем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, и там кировоградская колония. Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю», — рассказал звезда в беседе с порталом «ФАН».

Куклачев отметил, что часто бывает в детских колониях, где разговаривает с заключенными по душам. Он не считает, сколько раз навещал ребят, а делает это регулярно.

«У меня просто сегодня выходной. Я взял и сел на поезд. Сейчас меня встретили ребята и везут в колонию. Вечером поеду обратно, и в одиннадцать вечера уже буду дома. В Казань я так же ездил. Сейчас я еду на гастроли в Екатеринбург. Приезжаю к детям без кошек, разговариваю по душам. Вот во время пандемии таких поездок у меня не было», – поделился артист.

Знаменитость считает, что людям можно помочь личным примером. Он рассказывает ребятам про свою жизнь, в которой тоже было множество трудностей.

«Запомните, самое лучшее воспитание — личный пример. Я им рассказываю про свою жизнь, как я воровал, как у меня было сложно в жизни. Я же после войны родился. Ну, как воровал, ручку украл. Мне было семь лет. Помните, как в рассказе Льва Толстого «Косточка»: «Кто съел сливу?» Вот это чувство стыда, совести я и пытаюсь отыскать», – отметил Юрий.

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