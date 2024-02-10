«Меня всегда бросают раньше»: Настасья Самбурская призналась, что встречает День всех влюбленных одна

Актриса Настасья Самбурская высказалась о своем отношении к празднику, посвященному всем влюбленным. По словам звезды сериала «Универ. Новая общага», на протяжении многих лет она встречает 14 февраля одна. Об этом пишет StarHit.

«Причем у меня обычно есть парень до 14-го и после, а во время никогда нет», — призналась актриса.

Более того, Настасья Самбурская даже придумала собственную традицию на День всех влюбленных — в этот день она выкладывает в соцсетях фото с грустным лицом и с неприличным жестом.

Актриса считает, что молодые люди не хотят тратиться на подарок, поэтому расстаются с ней перед праздником.

«Меня всегда бросают раньше», — поделилась она.

Также Настасья Самбурская заявила, что хотела бы получить в качестве подарка сумку от Dior, однако еще никто из ухажеров не вручил ей такой презент.

Напомним, несколько лет назад Настасья Самбурская встречалась с певцом Александром Ивановым, известном под псевдонимом IVAN. Многие считали, что их роман был пиаром, но артисты не подтвердили эту информацию.

После этого актриса вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, однако они развелись через неделю из-за рукоприкладства со стороны мужчины, о чем тогда сказала Настасья Самбурская.

Ранее сообщалось о том, что актриса Ирина Безрукова блеснула на премьере нового фильма «Элла и черный ягуар» в Москве.