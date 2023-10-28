«Меня все загнобили»: Ларисе Гузеевой пришлось оправдываться из-за парика

Лариса Гузеева опровергла информацию, что носит парики из-за облысения, об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса периодически выкладывает рекламу в своих соцсетях. В одном из последних роликов она порекомендовала подписчикам салон с париками. Попутно она призналась, что сама носит искусственные шиньоны. На высказывание это обратили внимание читатели блога артистки, которые тут же заподозрили ее в облысении.

«Что делать, если на улице ураган, ты заболела, волосы не укладываются в прическу (женщины меня поймут), а работа сама себя не сделает? Не парики, что важно, а легкие накладки из натуральных волос!» — рассказывала она.

В ответ на подозрения Гузеева попросила стилиста подергать волосы на ее голове, чтобы убедить подписчиков в том, что волосы настоящие.

«Меня так загнобили из-за того, что я порекомендовала всем эти волосы-парички. Что типа я лысая», — возмущенно заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева опубликовала редкое фото с бывшим мужем и дочерью. Она заявила, что у ее детей по два отца.