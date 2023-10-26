Актриса Лариса Гузеева призналась, что у ее детей по два отца

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с бывшим мужем Кахой Толордавой и дочерью от нынешнего супруга Ольгой. Она заявила, что у ее детей по два отца.

«У моих детей по два отца. Повезло, что и говорить», — написала она.

Лариса Гузеева была трижды замужем. Своего первого супруга Илью она встретила на съемках фильма «Соперницы», где он работал ассистентом оператора. Однако оказалось, что мужчина наркозависимый, поэтому Лариса ушла от него. Позднее он умер от передозировки.

В 1991 году Гузеева познакомилась на съемках грузинского кино «Избранник» со своим вторым мужем Кахой Толордава. От него Гузеева вскоре забеременела, но продолжала работать на съёмках даже на последних месяцах беременности. В 1992 году она родила от него сына Георгия, но спустя некоторое время супруги развелись — их брак продлился недолго.

С 1999 года Гузеева замужем за Игорем Бухаровым. Лариса познакомилась с Игорем, когда ей было 18 лет, а ему — 17. Много лет они дружили, но только в 40 лет она согласилась выйти за него замуж. В 2000 году у супругов родилась дочь Ольга.

При этом Гузеева неоднократно признавалась, что сохраняет хорошие отношения с экс-супругом Кахой. С ним тепло общается и ее нынешний муж. Она отмечала, что родственники Толордавы также тепло к ней относятся, как и до развода, и всегда рады ее приезду.

Ранее похудевшая дочь Гузеевой снялась в нижнем белье. Девушка отметила, что она уже давно не ребенок и имеет право на публикацию откровенных кадров. «Мне уже 23! Не надо искать мою маму, пожалуйста», — высказалась девушка.