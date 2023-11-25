«Как в него не влюбиться?»: актриса Дарья Жовнер о съемках с Евгением Цыгановым

Актриса Дарья Жовнер рассказала, что Евгений Цыганов «притягивал» ее на съемках. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом «Страстей».

Звезда фильма «Теснота» Дарья Жовнер сыграла главную роль в новой картине «Блондинка». Актриса пришла на премьеру в московский кинотеатр «Октябрь» и рассказала журналистам о том, понравилось ли ей играть в компании с Евгением Цыгановым.

Звезда рассказала, что не испытывала сложностей, находясь на съемочной площадке с артистом.

«У него огромная мужская энергия. Это очень притягивает, в этом плане с ним очень комфортно работать. Мы сразу начали шутить с ним, сплетничать, болтать обо всем», - рассказала она.