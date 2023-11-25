«Как в него не влюбиться?»: актриса Дарья Жовнер о съемках с Евгением Цыгановым
Актриса Дарья Жовнер рассказала, что Евгений Цыганов «притягивал» ее на съемках.
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Актриса Дарья Жовнер рассказала, что Евгений Цыганов «притягивал» ее на съемках. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом «Страстей».
Звезда фильма «Теснота» Дарья Жовнер сыграла главную роль в новой картине «Блондинка». Актриса пришла на премьеру в московский кинотеатр «Октябрь» и рассказала журналистам о том, понравилось ли ей играть в компании с Евгением Цыгановым.
Звезда рассказала, что не испытывала сложностей, находясь на съемочной площадке с артистом.
«У него огромная мужская энергия. Это очень притягивает, в этом плане с ним очень комфортно работать. Мы сразу начали шутить с ним, сплетничать, болтать обо всем», - рассказала она.
Когда у Жовнер поинтересовались, могла бы она влюбиться в героя Евгения Цыганова в реальной жизни, артистка ответила утвердительно.
«Он очень харизматичный, как можно в него не влюбиться?» - задалась вопросом она.
Напомним, Евгений Цыганов с 2019 года женат на актрисе Юлии Снигирь, супруги воспитывают сына Федора.
Ранее мы писали о том, что 39-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с Евгением Цыгановым.