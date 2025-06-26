«Меня все раздражало»: Цискаридзе раскрыл, что помогло ему справиться с депрессией и выгоранием

Артист балета Николай Цискаридзе признался, что однажды столкнулся с выгоранием и депрессией из-за сильного стресса. Восстановиться ректору Академии русского балета имени А. Я. Вагановой помог отдых на Канарских островах.

Цискаридзе вспомнил, как работал семь лет подряд без выходных и отпусков. В итоге бывший премьер Большого театра заработал депрессию и эмоциональное выгорание — ему начали раздражать даже небольшие встречи с людьми.

«Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня все раздражало», — признался он в разговоре с «Общественной службой новостей».

Помог артисту отпуск на Канарских островах, где он провел несколько месяцев, отсыпаясь после изнурительных выступлений и многочасовых репетиций. После он вернулся к работе в сфере искусства.

Пережитый опыт дал понять Николаю, когда нужно брать паузу. Периодически он проводит время наедине с собой, наслаждаясь домашней атмосферой.

Ранее Цискаридзе рассказал, что ненавидит «Щелкунчика». Педагога «вырубает» уже в начале первого акта.