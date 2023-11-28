«Меня все это очень расстраивает»: Волочкова подставила певицу Славу во время концерта

Скандальная балерина Анастасия Волочкова побывала на концерте Славы и заявила, что певица – самый светлый человек в шоу-бизнесе. Она опубликовала видео с выступления артистки, но поклонники решили, что танцовщица подставила подругу. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Дружба Анастасии и Славы началась давно. Певица публично вставала на защиту балерины после ее скандала в самолете. Звезда якобы употребляла алкоголь, использовала ненормативную лексику и отказывалась надевать медицинскую маску.

«Меня все это очень расстраивает. Волочкова — человек популярный, многими любимый. Бортпроводники, относитесь к артистам как к обычным людям или даже снисходительнее», — поддерживала подругу Слава.

Недавно исполнительница позвала балерину на свой концерт. Анастасия нашла время и поделилась эмоциями от выступления брюнетки. Она назвала Славу своим добрым другом и самым светлым человеком в мире шоу-бизнеса.

«Спасибо тебе за приглашение на концерт! Окунулась в уютную атмосферу радости, красоты, музыки и твоей души. Тебя все любят! Дорожу нашей дружбой», – написала Волочкова.

Танцовщица пришла в зал с цветами и опубликовала видео с концерта. Но многие решили, что она подставила подругу. Пользователи Сети высказали предположение, что Слава пела под фонограмму, а блондинка это запечатлела.

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