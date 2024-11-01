«Меня вдохновляет красота»: Диана Шурыгина рассказала о своей жизни после скандала с изнасилованием

В 2016 году 16-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска прославилась на всю страну после истории с изнасилованием на вечеринке. Девушка участвовала в различных ток-шоу, завела свой блог. Через какое-то время она пропала из медиапространства, но накануне Диана вышла в свет и рассказала, как изменилась ее жизнь за эти годы.

Сейчас Шурыгиной уже 25 лет. Девушка сыграла камео в сериале «Дайте шоу». На премьере картины она призналась, что преодолела зависимости и ведет здоровый образ жизни. Диана снимает квартиру в Москве, а на жизнь зарабатывает соцсетями. Она призналась, что мечтает стать мамой, однако четыре месяца назад звезда ток-шоу рассталась с парнем.

Диана назвала свою жизнь «классной» и «насыщенной». Девушка много путешествует и завела собаку.

«Меня вдохновляют красота, эстетика, путешествия, любимые люди рядом. Я очень люблю уют, когда у меня в доме все красиво, когда близкие рядом», — рассказала она порталу Super.

Шурыгина не считает свое прошлое тяжелым. Она рада, что отстояла правду. Девушкам Диана советует не идти в незнакомые компании и всегда быть рядом с подругами или молодым человеком.

Сергея Семенова, которая Шурыгина обвиняла в изнасиловании, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако позже приговор смягчили до трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима. Спустя год его выпустили по УДО.

Напомним, весной Диану Шурыгину задержали полицейские. Девушка объяснила, что вызвала правоохранителей по собственной инициативе.