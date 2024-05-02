«Через 10 минут отпустили»: Диана Шурыгина раскрыла подробности задержания в Москве

Блогер Диана Шурыгина, ставшая известной после серии выпусков шоу «Пусть говорят», объяснила свое задержание в Москве. По ее словам, ее забрали в участок по личной просьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 30 апреля полицейские вывели Диану из квартиры на Долгоруковской улице. Там она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. Предварительно, правоохранители приехали по адресу после того, как другие жильцы дома пожаловались на шум. К слову, соседи уже не в первый раз критиковали бизнесмена из-за посторонних звуков.

Спустя время после задержания Шурыгина решила пояснить, что с ней произошло. Она вышла на связь с поклонниками и заверила, что у нее все в порядке. Также девушка заявила, что задержание было произведено по ее инициативе.

«Я была в квартире и попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности… У меня все хорошо, меня через 10 минут отпустили, после того, как я написала объяснительную», - сообщила Шурыгина.

К слову, Диана стала известной в юном возрасте после громкой истории с изнасилованием на подростковой вечеринке. Она утверждала, что парень надругался над ней, пока она была в невменяемом состоянии.

Ранее журналисты выяснили, как выглядит сейчас и чем занимается Диана Шурыгина.