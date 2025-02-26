«Меня уже ждет массаж»: Ксения Собчак улетела из России

Журналистка Ксения Собчак на время покинула Россию и оказалась в Дубае, где ее ждал светский вечер. Она побывала на показе мод и гала-ужине своей подруги, где повстречала миллиардера Антуана Арно. С ним и его женой Натальей Водяновой телеведущая выложила совместное фото.

После вечеринки Собчак показала свой номер. Она остановилась в одном из самых дорогих отелей Дубая. В распоряжении журналистки оказались не только две спальни и гостиная, но и шикарная видовая терраса.

В одном из видео, которые появились в Сети, Ксения сделала небольшую экскурсию по своим апартаментам. После похода на мероприятие звезду ждал массаж.

«Ну что, неплохо я проведу время в Дубае. И меня уже ждет массаж», — заявила телеведущая на видео.

Ранее Собчак раскрыла, каким видит будущее единственного сына. У журналистки подрастает мальчик Платон, которому сейчас 8 лет.