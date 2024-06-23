«Меня уже вынесло»: Полина Гагарина рассказала о планах полететь в космос

О певице Полине Гагариной в Сети ходит множество мифов и предрассудков. Про артистку говорят, что она падает на сцене, хочет уйти в политику и даже планировала полететь в космос. Впрочем, последний факт все-таки оказался правдой.

Звезда призналась, что ей предлагали поучаствовать в кастинге и попробовать слетать в космос. Но исполнительница хита «Спектакль окончен» ответила отказом.

«Но при всей видимости того, что я делаю на сцене и что я сильна, это не так, я в жизни не выдержала бы центрифугу, на первом повороте меня уже вынесло бы», — рассказала Гагарина в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Певица удивилась разговорам и о том, что она якобы постоянно падает на сцене, назвав их ложью. Во МХАТе у артистки случился «привычный вывих правого плеча», поэтому, говорит Гагарина, что только не писали после того, как ее рука впервые вылетела на сцене.

По словам певицы, она очень боится рассказывать о своих недомоганиях и болезнях. Гагарина считает, что жалобы бесполезны и ни к чему не приведут.

29 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоится масштабное шоу «Навсегда» Полины Гагариной. Певица станет первой исполнительницей, которая организует подобное мероприятие на этой сцене. Режиссером-постановщиком выступил Максим Мартынов. В этом году на премии «Жара Music Awards 2024» гастрольная программа знаменитости «Навсегда» была признана лучшим шоу года.

Исполнительница ранее рассказывала, что готовит грандиозное шоу, которое невозможно будет окупить. По словам финалистки «Евровидения-2015», ее выступление будет носить благотворительный характер, а сама она «не заработает ни копейки».

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