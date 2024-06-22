«Несколько минут детской тишины»: Сергей Лазарев рассказал, в чем ограничивает своих детей

Сергей Лазарев признался, что поставил лимит экранного времени на смартфоны своих детей. Секретами воспитания певец поделился в микроблоге.

Сергей Лазарев отправился с сыном и дочкой на отдых в Турцию. Звездная семья остановилась в элитной гостинице с бассейном и собственным пляжем.

Артист активно делится с подспичиками в соцсетях фотографиями из отпуска. На свежих кадрах Лазарев показал, как его сын Никита лег головой вниз на гамаке, чтобы поиграть в телефон в тайне от отца. Дело в том, что исполнитель хита «Это все она» запрещает наследникам долго сидеть в смартфонах.

«Что только не придумают дети, чтобы посидеть в гаджетах. Гаджеты – зло. Кстати, у моих детей стоит лимит экранного времени, как только лимит в два часа в день заканчивается, то телефон просто становится куском бестолкового кирпича», – пояснил певец.

Сергей Лазарев делает все, чтобы его сын и дочка почаще читали книги и занимались уроками, а не зависали в телефонах.

Поклонники оценили методы воспитания звезды и отметили находчивость Никиты.

«Несколько минут детской тишины выглядят так», «Вижу цель, не вижу препятствий», – комментируют пользователи Сети.

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