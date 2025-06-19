«Меня устраивали мои параметры»: Инстасамка рассказала, что сделала пластику в клинике Хайдарова ради хайпа

Блогер Инстасамка недавно спела на праздничном концерте «Блогеры России». Серия видеороликов с ее выступлением тут же разошлась по Сети. Однако пользователи в комментариях обращали внимание не на вокальные данные Дарьи Зотеевой, а на ее формы. Артистка вышла на сцену в серой спортивной куртке с мехом и розовых вельветовых штанах-капри в стиле «нулевых». Обтягивающие штаны подчеркнули особенности ее фигуры, которая, по мнению поклонников, не совсем подходит миниатюрной девушке.

Как пишет «Блокнот», на волну хейта в свой адрес 25-летняя знаменитость объяснила, что сделала пластику ради «хайпа». Она также призналась, что ее устраивает собственная фигура. По ее словам, «под нож» она легла в 2023 году в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова и уже через 5-10 лет планирует удалить импланты.

«Меня устраивали мои параметры, но я люблю ходить по лезвию ножа в прямом смысле этого слова, и ввязалась в эту авантюру. Мне кажется, эти импланты не такие большие», — ответила недоброжелателям певица.

Ранее мы писали о том, как Ксения Собчак выиграла суд у вдовы погибшего пациента клиники Тимура Хайдарова, которая обвиняла ее в клевете.