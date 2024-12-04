«Меня услышали!»: отец Жанны Фриске отреагировал на новости о сливах про болезнь певицы

Отец певицы Жанны Фриске прокомментировал откровения журналистки Алены Жигаловой по поводу непорядочных поступков телеведущего Дмитрия Шепелева. По ее данным, именно он сливал СМИ информацию о болезни возлюбленной. И родитель артистки дал понять, что всегда об этом знал.

Владимир Фриске поделился, что раньше Алена не верила ему. Хотя он был уверен, что журналисты узнавали данные о состоянии Жанны от ее гражданского мужа. И сейчас мужчина рад, что оказался услышан.

«Я всегда это знал, что это за человек! Наконец, меня услышали! Дмитрий не порядочный, мягко говоря. Хотя сама Алена, когда я был гостем в ее программе «Алена, блин!», с пеной у рта утверждала, что Шепелев не мог сливать информацию, и доказывала, что это бред», - цитирует слова Владимира Kp.ru.

Отметим, что Алена Жигалова заявила в беседе с Дмитрием Дибровым — у нее есть доказательства причастности Шепелева к сливам. Однако пока она их не предоставила.

Ранее отец Жанны Фриске отказался от просмотра сериала с участием внука, которого не видел несколько лет.