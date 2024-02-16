Директор Успенской объяснил перенос концерта в Ярославле, где за три дня до мероприятия зал был полупустой

Концерт певицы Любови Успенской в Ярославле перенесли с 17 февраля на 20 октября. Концертный директор артистки рассказал, что решение приняли экстренно, и назвал причину переноса.

Подробности приводит сайт 76.RU.

«Мы не успеваем в связи с большой подготовкой к масштабному шоу в Москве в честь дня рождения Любови Успенской», - сказал представитель Успенской.

По его словам, сейчас исполнительница занята записью песен и дуэтов. По этой причине концерт в Ярославле перенесли на осень.

«Не могу сказать, что к сожалению, потому что по-другому у нас просто тут не получилось бы», - сообщил концертный директор и добавил, что два дня «терять никак нельзя».

При этом сначала концерт думали перенести на март, но туда «некуда впихнуть», говорит представитель.

Издание отмечает, что за три до мероприятия в Ярославле зал был полупустой. Так, на 14 февраля не продали и половину мест. При этом стоимость билетов доходила до 7,5 тыс. рублей, но преимущественно раскупили места за 2,5 тыс. и 3 тыс.

Ранее артистка рассказывала о подготовке к юбилейному концерту в Crocus City Hall. Поклонники тем временем отметили помолодевшее лицо певицы.