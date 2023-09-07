«Меня удивили размеры»: Никас Сафронов перечислил все недостатки памятника Юрию Шатунову

Художник Никас Сафронов считает, что у памятника певцу Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище есть несколько недостатков. Один из них – размеры монумента.

«Меня удивили и размеры памятника Шатунову... Его памятник очень высокий: это сильно бросается в глаза издалека, выделяясь среди остальных могильных памятников », - сказал Сафронов сайту mk.ru.

Он напомнил, что в жизни исполнитель был «очень скромным» и не любил хвастаться популярностью. Сафронов задался вопросом, могло ли понравиться Шатунову то, что памятник так выделяется среди других могил.

Также художник считает «лишним» микрофон в руках. Он полагает, что профессию певца можно было показать «более тонким приемом». Сафронов в этой связи вспомнил памятник актеру Анатолию Папанову: на надгробии есть стелы, одна из которых сделана как приоткрытая кулиса.

В целом, заключил Сафронов, «памятник Шатунову достойный», выполнен в классическом стиле, «без похабщины». Однако он добавил, что не лишним было бы устроить конкурс на макет скульптуры. Вместе с тем Сафронов считает, что Шатунов «был бы доволен тем, как он получился».

Ранее сообщалось, что на открытие памятника из Германии приехали вдова и дети артиста. Светлана Шатунова не смогла произнести речь, не общалась с прессой и покинула мероприятие через полчаса.