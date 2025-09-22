«Меня трясло»: мошенники выманили у дочери Михаила Турецкого все сбережения

Дочь известного музыканта Михаила Турецкого Эммануэль Турецкая стала жертвой мошенников. Девушка отдала им все свои сбережения и наличные деньги из семейного сейфа после угроз уголовным делом об экстремизме.

По словам Эммануэль, мошенники действовали два дня. Всё началось с телефонного звонка с неизвестного номера, где её попросили принять доставку и назвать код от уведомления. Затем ей пришло SMS с просьбой перезвонить на «горячую линию Госуслуг» для смены пароля. Под предлогом якобы оформления доверенности на гражданина Украины, мошенники заставили её поменять пароль от личного кабинета.

После этого девушку начали запугивать уголовной статьей об экстремизме. Через видеосвязь с ней общались мошенники, выдававшие себя за сотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета. Они утверждали, что всей семье Турецких грозит тюремное заключение, и на неё оформляются банковские кредиты. Девушке запретили кому-либо рассказывать о происходящем, убеждая, что её семья будет в безопасности, пока она сотрудничает с «расследованием».

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты», — пожаловалась девушка.

Мошенники сообщили, что у неё дома может быть проведён обыск, и потребовали «декларировать» все наличные средства. Заставили её пересчитать все деньги на камеру и передать их курьеру. Эммануэль Турецкая находилась под влиянием злоумышленников около двух дней.

В итоге девушка передала мошенникам все свои личные накопления и деньги из родительского сейфа, точная сумма не разглашается — в СМИ пишут, что речь может идти минимум о 6 млн рублей, однако сама Турецкая эту информацию не подтверждает.

Накануне она обратилась в полицию с заявлением.

