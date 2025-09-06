Фото поразили фанатов: дочь Турецкого показала, как выглядела с лишними килограммами
© Tarakanov Vadim/East News
Одна из дочерей певца Михаила Турецкого Эммануэль любит показывать на фото свою стройную фигуру. Но 19-летняя девушка призналась, что когда-то у нее был лишний вес, и ей удалось от него избавиться. Эммануэль только недавно удалось похудеть на 11 кг.
Девушка поделилась снимками в своем Telegram-канале, на которых показала, как выглядела до борьбы с лишними килограммами. Дочь народного артиста решила рассказать о своем методе похудения. В первую очередь девушка приняла свое тело и перестала изматывать себя в надежде увидеть желаемую цифру на весах.
Турецкая начала заботиться о себе, заручилась поддержкой близкой людей, и результаты не заставили себя ждать. Уже через месяц у девушки начали уходить лишние килограммы.
«Самый классный лайфхак — это занятость. Когда нет времени думать о еде, проще сохранять баланс. Иногда я могу поесть раз в день, иногда 3 раза, не ругая себя. Я обожаю вкусно поесть, поэтому важно не переедать и помнить, что всегда могу позволить себе удовольствие», — отметила она.
Эммануэль посоветовала найти свои полезные и вкусные и перекусы. Девушка отметила, что, например, очень любит сублимированные ягоды и замороженный горох.
Наследница Турецкого добавила, что от расстройства пищевого поведения поможет избавиться только психолог. Поэтому в первую очередь нужно работать со своей головой, убеждена она.
В Сети удивились резкому преображению Эммы. Девушку похвалили за настойчивость и стремление хорошо выглядеть.
Ранее Эммануэль Турецкая показала, как ее родители выглядели 15 лет назад.