Фото поразили фанатов: дочь Турецкого показала, как выглядела с лишними килограммами

Турецкая начала заботиться о себе, заручилась поддержкой близкой людей, и результаты не заставили себя ждать. Уже через месяц у девушки начали уходить лишние килограммы.

«Самый классный лайфхак — это занятость. Когда нет времени думать о еде, проще сохранять баланс. Иногда я могу поесть раз в день, иногда 3 раза, не ругая себя. Я обожаю вкусно поесть, поэтому важно не переедать и помнить, что всегда могу позволить себе удовольствие», — отметила она.

Эммануэль посоветовала найти свои полезные и вкусные и перекусы. Девушка отметила, что, например, очень любит сублимированные ягоды и замороженный горох.

Наследница Турецкого добавила, что от расстройства пищевого поведения поможет избавиться только психолог. Поэтому в первую очередь нужно работать со своей головой, убеждена она.

В Сети удивились резкому преображению Эммы. Девушку похвалили за настойчивость и стремление хорошо выглядеть.

