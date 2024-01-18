Солисты группы «Корни» раскрыли секрет популярности «Фабрики звезд»

Участники группы «Корни» Леша Кабанов, Саша Бердников и Дима Пакуличев выступили с живым концертом на «Авторадио». Певцы рассказали о творчестве и раскрыли секрет популярности проекта «Фабрика звезд».

Коллектив появился в первом сезоне шоу под руководством продюсера Игоря Матвиенко в 2002 году. Артисты вспомнили, как это было.

«Зашли туда молодыми пацанами. Вышли в принципе тоже обычными, но уже известными на всю страну людьми. Было так необычно, когда в магазине или торговом центре за тобой куча девочек бежала», – поделился Бердников.

Алексей Кабанов рассказал, что первым человеком из его окружения, кто узнал о кастинге, стала его мама. Она записала парня на видеокассету.

«Я не помню, но что-то там потанцевал, подергался, подпел, отнес ее в «Останкино», – отметил артист.

Исполнители раскрыли секрет популярности проекта. Они уверены, что зрителям понравились песни и сами молодые артисты. Но это еще не все.

«Я думаю, что главный секрет – это наш замечательный продюсер Игорь Игоревич Матвиенко», – признался Кабанов.

Многие поклонники интересуются, общаются ли солисты с бывшими участниками группы – Пашей Артемьевым и Сашей Асташенком. Бердников рассказал, что периодически они поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками. Певцы никогда не забывают коллег, ведь до сих пор исполняют их хиты.

«У группы даже остались некоторые песни от Паши Артемьева и от Саши Асташенка. «Я теряю корни» Паша написал. Есть у нас еще замечательная песня «Наперегонки с ветром», которую тоже поем. От Саши Асташенка нам досталась «Вика», так что мы их вспоминаем на каждом концерте песней», – рассказали музыканты в эфире «Авторадио».