«Меня трясло»: бывшая невеста Киркорова рассказала, как певец высадил ее посреди трассы

Диджей Катя Гусева заявила, что Филипп Киркоров высадил ее посреди трассы в США. Она призналась в эфире подкаста «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук», что поп-король любит быструю езду.

Бывшая невеста знаменитости решила прокатиться с Филиппом на машине. Она знала, что он редко садится за руль, но если подобное случается, то разгоняется по полной. Катя предупредила мужчину, чтобы он не превышал скорость больше 120 километров в час, так как она чувствует себя некомфортно. Но артист только прибавил скорость.

«В общем, едет безумно. Причем еще выезжает на встречную полосу, специально показывая, что он делает какие-то неправильные маневры. И в один момент я не выдерживаю и ору просто матом», — поделилась диджей.

Гусева вспомнила, как Филипп остановился посреди трассы и просто высадил попутчицу. Ее в итоге забрал бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак. После случившегося звезда осознал, что поступил неправильно.

«Филипп после этого извинился — понял, что он натворил. Это было серьезно, потому что меня трясло, я вообще прийти в себя не могла», — добавила девушка.

Ранее стоматолог в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что Филипп Киркоров делал с зубами. Специалист отметила, что у певца очень хорошее исходное состояние зубов, но изменения были.