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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 16 апреля 2024, 23:00
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«Можно спутать с винирами»: стоматолог рассказала, что Филипп Киркоров делал с зубами

Стоматолог Левчук: Киркоров получил «голливудскую улыбку» за небольшие деньги.
«Можно спутать с винирами»: стоматолог рассказала, что Филипп Киркоров делал с зубами

© Kashaev Pavel/East News

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук оценила улыбку певца Филиппа Киркорова и актера Данилы Козловского. Она поделилась с сайтом «Страсти» выводами о состоянии звездных зубов.

Филипп Киркоров

У Филиппа очень хорошее исходное состояние зубов. Можно говорить только о небольшой стираемости и желтом оттенке эмали. Похоже, все это исправили щадящими методами без тотального протезирования.

Совершенно явно, что было сделано профессиональное отбеливание, которое при хорошем состоянии собственных зубов можно спутать с винирами. Но если приглядеться, то видно, что на зубах сделаны, скорее всего, небольшие реставрации, которые скорректировали стираемость. Это пример того, что получить «голливудскую улыбку» можно без глобального вмешательства и за относительно небольшие деньги, если правильно ухаживать за собственными зубами с самого раннего возраста.

Диана Левчук

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»

Стоимость профессионального отбеливания по Москве сейчас 25-35 тыс. рублей, реставрация одного зуба обойдется в сумму от 10 до 35 тыс. рублей.

Данила Козловский

Иногда для создания «голливудской улыбки» достаточно всего четырех виниров! У Данилы шикарная улыбка, клыки суперанатомичной формы, она широкая и яркая от природы. В его случае достаточно исправить мелкие недочеты, чтобы получить эффект, которого другие могут достигнуть только с помощью тотального протезирования.

Судя по ранним фотографиям, у Данилы были тремы (щели) между передними зубами верхней челюсти. Их закрыли с помощью всего 4-х керамических виниров, которые были профессионально подобраны, поэтому гармонично вписались в цвет и форму естественного зубного ряда.

Диана Левчук

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»

Стоимость одного керамического винира в среднем по Москве 50-60 тыс. рублей.

Ранее Левчук оценила исходное состояние зубов и протезирование у актера Дмитрия Нагиева.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Автор:Лилия Караева
Теги:
стоматолог
врач
Филипп Киркоров
Данила Козловский