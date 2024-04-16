«Можно спутать с винирами»: стоматолог рассказала, что Филипп Киркоров делал с зубами

Стоимость профессионального отбеливания по Москве сейчас 25-35 тыс. рублей, реставрация одного зуба обойдется в сумму от 10 до 35 тыс. рублей.

Данила Козловский

Иногда для создания «голливудской улыбки» достаточно всего четырех виниров! У Данилы шикарная улыбка, клыки суперанатомичной формы, она широкая и яркая от природы. В его случае достаточно исправить мелкие недочеты, чтобы получить эффект, которого другие могут достигнуть только с помощью тотального протезирования.