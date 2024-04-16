«Можно спутать с винирами»: стоматолог рассказала, что Филипп Киркоров делал с зубами
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Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук оценила улыбку певца Филиппа Киркорова и актера Данилы Козловского. Она поделилась с сайтом «Страсти» выводами о состоянии звездных зубов.
Филипп Киркоров
У Филиппа очень хорошее исходное состояние зубов. Можно говорить только о небольшой стираемости и желтом оттенке эмали. Похоже, все это исправили щадящими методами без тотального протезирования.
Совершенно явно, что было сделано профессиональное отбеливание, которое при хорошем состоянии собственных зубов можно спутать с винирами. Но если приглядеться, то видно, что на зубах сделаны, скорее всего, небольшие реставрации, которые скорректировали стираемость. Это пример того, что получить «голливудскую улыбку» можно без глобального вмешательства и за относительно небольшие деньги, если правильно ухаживать за собственными зубами с самого раннего возраста.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Стоимость профессионального отбеливания по Москве сейчас 25-35 тыс. рублей, реставрация одного зуба обойдется в сумму от 10 до 35 тыс. рублей.
Данила Козловский
Иногда для создания «голливудской улыбки» достаточно всего четырех виниров! У Данилы шикарная улыбка, клыки суперанатомичной формы, она широкая и яркая от природы. В его случае достаточно исправить мелкие недочеты, чтобы получить эффект, которого другие могут достигнуть только с помощью тотального протезирования.
Судя по ранним фотографиям, у Данилы были тремы (щели) между передними зубами верхней челюсти. Их закрыли с помощью всего 4-х керамических виниров, которые были профессионально подобраны, поэтому гармонично вписались в цвет и форму естественного зубного ряда.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Стоимость одного керамического винира в среднем по Москве 50-60 тыс. рублей.
Ранее Левчук оценила исходное состояние зубов и протезирование у актера Дмитрия Нагиева.