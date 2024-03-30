«Меня трясет»: разгневанного Юлиана не пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево

30 марта певец Юлиан должен был отправиться в Ульяновск, где он планировал провести концерт и встретиться в госпитале с бойцами СВО. Но артиста не пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево из-за опоздания на 40 секунд.

50-летний артист рассказал, что приехал в аэропорт, как обычно, за два часа. Он прошел контроль, регистрацию на рейс. За полчаса до вылета он пошел с директором на посадку, но их не пустили на самолет. Причиной этому стало опоздание на 40 секунд.

«Я пытался объяснить, что я — Заслуженный артист России, что у меня сегодня не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но никакие уговоры не подействовали», — цитирует Юлиана mk.ru.

Певцу сказали, что его регалии никого не интересуют. На борт его так и не пустили, хотя самолет простоял еще 40 минут.

Юлиан и его директор начали искать руководство авиакомпании. Он заявил, что не слышал никаких сообщений об окончании посадки на борт. Артист вышел из себя в этой ситуации.

«Меня трясет от такого отношения. Такое случилось впервые в моей карьере», — заявил он, уточнив, что должен порадовать и зрителей, и наших бойцов.

Теперь артист будет искать возможность вылететь другим рейсом.

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