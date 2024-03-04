«Глупый выбор»: певец Юлиан пожелал уехавшим звездам не возвращаться

Певец Юлиан выступил на концерте в зале Храма Христа Спасителя и сделал несколько заявлений. Некоторые из них касались уехавших звезд: артист пожалел их и пожелал не возвращаться.

На слова Юлиана обратил внимание сайт mk.ru.

«Те, кто уехал, пусть не возвращаются», - произнес музыкант и добавил, что «никогда никуда не смог бы уехать».

Зрители встретили его слова громкими овациями. Артист продолжал размышлять об уехавших звездах и заявил, что они попросятся обратно, но «назад пути нет». Юлиан вспомнил, что во время гастролей за границей через 5-6 дней хотел обратно.

Артист отметил, что в «жалких заграничных видео разных уехавших певиц и певцов» заметны «внутреннее выгорание, боль, невостребованность и тоска в глазах». Он напомнил, что «Россия – великая страна» и живущие здесь граждане не смогут простить предателей.

«Остается пожалеть всех уехавших, кто сделал этот глупый выбор», - заключил Юлиан.

Ранее он прокомментировал отъезд певицы Наташи Королевой в США. Артистка отправилась поздравлять маму с днем рождения. Юлиан поразился, «какую мерзость пишут в адрес Королевой» в соцсетях. Он назвал певицу «ранимым» человеком, который не заслуживает «гадких комментариев».