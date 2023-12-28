«Должны нести ответственность»: Айза рассказала, почему решила подать на Гуфа в суд

Блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что подала в суд на Гуфа ради денег на образование их общего сына Сэма. Она требует от бывшего мужа алименты, чтобы оплачивать учебу ребенку.

В интервью Super, Айза выразила уверенность в том, что за 10 лет, в течение которых она не требовала алименты от Гуфа, она продемонстрировала, что ей важно не только материальное благополучие. Теперь, однако, ситуация изменилась, так как сын Сэм собирается поступить в университет в Сингапуре, что требует значительных финансовых затрат.

Девушка подчеркнула, что решение обратиться в суд было вызвано недавними высказываниями Гуфа в прямом эфире, которые ее раздражили. Блогер отметила, что просила своего бывшего мужа воздерживаться от таких высказываний, так как они негативно влияют на психическое состояние их общего сына Сэма.

«Главное, чтобы у сына было хорошее образование, хорошее здоровье, и все это стоит денег. И рожали мы этого ребенка вдвоем. И вдвоем должны нести ответственность», – высказалась звезда соцсетей.

Напомним, что знаменитости поженились в 2008 году, а их брак завершился разводом в 2013 году.

Ранее рэпер Гуф признался, что снова влюбился спустя два месяца после развода.