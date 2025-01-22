Анна Хилькевич приняла тяжелое решение в отношении младшей дочери

Анна Хилькевич рассказала о решении отказаться от грудного вскармливания дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Анна Хилькевич сообщила о том, что отказалась от грудного вскармливания своей четырехмесячной дочери Оливии. По словам актрисы, она жалеет о своем решении, однако дочь уже не берет грудь.

«Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит… закончить с ГВ. Как бы я ни хотела этого не делать, но здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало», — рассказала она.

Хилькевич добавила, что получает удовольствие от процесса вскармливания, однако из-за того, что дочь пьет молоко только из бутылочки, от этого придется отказаться.

«Я очень не хочу заканчивать кормить грудью, я получаю невероятное удовольствие от этого процесса, но получается, что я общаюсь только с молокоотсосом… Я вот это все пишу и сама себя как будто успокаиваю… Мне страшно грустно от того, что я решила так», — добавила она.

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