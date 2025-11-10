«Меня собирали по кусочкам»: Анна Азарова рассказала, как чудом выжила после падения
© Starface.ru
Звезда сериала «Дорогая Маша Березина» Анна Азарова в интервью WomanHit.ru вспомнила переломный момент в своей жизни. В 16-летнем возрасте она начала карьеру модели за границей и случайно выпала из окна.
Артистка рассказала, что получила травмы.
«Был длительный процесс восстановления: я ездила в инвалидной коляске, были проблемы с позвоночником, множественные порезы — меня буквально зашивали, собирали по кусочкам», — поделилась звезда.
По ее словам, самым сложным было не физическое, а моральное восстановление. Но лицо девушки тогда не пострадало. Она надеялась вернуться в профессию, но в итоге передумала.
После возвращения в Россию ее жизнь изменилась. Девушку пригласили сниматься в кино, потом она вышла замуж и родила четверых детей. Спустя 25 лет Анна Азарова считает, что сделала правильный выбор в пользу кино.
Ранее мы писали о том, что Анна Азарова рассказала о своей диете.