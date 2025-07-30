«Алексей недоволен»: невеста Гуфа рассказала, что рэперу не нравится ее фигура

Невеста рэпера Гуфа, настоящее имя Алексей Долматов, рассказала, что его не устраивает ее фигура. Разият Салахова поделилась в соцсетях, что вещи размера S ей велики.

«Заказала себе вещи размера S, и они мне большие. Алексей недоволен моим весом. Нужно поправляться», — написала Салахова, сопроводив пост фотографией своей фигуры.

Поклонники разделились во мнениях. Многие поддержали девушку, а некоторые призвали ее набрать вес.

«Мне кажется, что и так очень хорошо», «Идеальная фигура! Красотка! Просто на XS перезаказать, и всё», «Алексей прав», – написали в комментариях.

Напомним, что Гуф и Разият встречаются уже продолжительное время, несмотря на разницу в возрасте 19 лет. В ноябре 2023 года рэпер сделал ей предложение прямо на сцене во время концерта, но свадьба пока не состоялась.

У Салаховой сложились хорошие отношения с первой женой Гуфа, Айзой. Они общаются и даже снимают совместные видео. Разият объясняет, что не ревнует, так как Айза сейчас счастлива со Степаном Кузьменко.

Ранее мы писали о том, что рэпер Гуф отреагировал на новости о включении в список угроз нацбезопасности Украины.