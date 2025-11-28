«Меня сильно удивило»: Галустян назвал Инстасамку и ее мужа обычной молодежью

Ведущий Михаил Галустян поддержал певицу Инстасамку и ее мужа. Он был приятно удивлен супругами, которые приняли участие в третьем сезоне «Сокровищ императора», и назвал простыми молодыми людьми.

На слова Галустяна обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Юморист отметил, что не является почитателем творчества пары.

«То, что я увидел, меня очень сильно удивило — они действительно простые молодые люди, они поддерживают друг друга, горят испытаниями. Мне было в диковинку слышать, что у них есть свита, помощники, пиарщики», - сказал Галустян.

Он отметил: Инстасамке и ее мужу было тяжело адаптироваться и «спуститься с небес на землю».

«Я увидел в них обычную молодежь, они такие яркие, эмоциональные, мне приятно наблюдать за этой парой», - поделился шоумен.

Ранее о паре высказался актер Александр Петров. Он назвал Инстасамку и супруга певицы «классными ребятами», которые любят и умеют работать.