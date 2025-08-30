«Искали нюдсы»: Ида Галич назвала «заказом» взлом ее соцсети

Блогерша Ида Галич заявила, что взлом ее соцсетей является чьим-то заказом. Об этом она рассказала в своем блоге.

Около недели назад аккаунт Иды Галич в запрещенной соцсети взломали неизвестные. От имени блогерши они размещали ссылки на мошеннические сайты, вымогающие у подписчиков деньги. По словам Галич, сначала злоумышленники искали в ее переписках снимки, которыми можно шантажировать блогершу.

«Конкретно в моем случае это выглядит как чей-то заказ. Денег срубить уже не получится. Никто не поверит. Искали что-то в переписках, типа нюдсов. Не нашли. Решили продать. Кто-то решил покошмарить молодую мамочку. Товарищи, побойтесь Бога, мне пока и без вас периодически жестко!» — заявила она.

Спустя время покупатель на блог Галич все же нашелся, однако знаменитость решила никак на это не реагировать. Свой аккаунт она не может вернуть до сих пор.

«Какие-то публичные переговоры, получается. Я не могу, у нас газики. Мне некогда!» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что родившая месяц назад Ида Галич рассказала, когда выйдет из декрета.