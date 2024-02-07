«Меня ругают»: как первая жена отомстила Сергею Сафронову за измену

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как первая жена отомстила ему после измены. Звезда принял участие в шоу «Злые языки» на Rutube и поделился личными моментами.

Мужчина открыто признается в том, как некрасиво обошелся с первой супругой, изменяя ей. Хотя сейчас он наладил общение с бывшей женой, он все еще извиняется перед ней за свой проступок.

Мария подарила шоумену двоих детей, с которыми он продолжает видеться после развода. Когда супруги развелись, детям было всего семь-восемь лет. Но Сергей смог наладить отношения с бывшей женой, каждый день он на связи с детьми, а каждый год видится с ними вживую. Встречи не такие частые из-за того, что они живут в Англии.

«Катя (нынешняя супруга Сафронова) и Маша лучшими подругами стали, они обе меня во всем поддерживают, обе меня ругают», — признался иллюзионист.

Сафронов до сих пор испытывает стыд за тот период, когда его первый брак развалился из-за его неверности. Он признает свою ошибку и извиняется перед женщиной.

«Я искренне извиняюсь еще раз перед Машей за то, что ей пришлось пережить. Опять же, пьянка. По трезвости я разве сделал бы такое? Никогда в жизни!» – заявил Сергей.

41-летний артист рассказал, что бывшая жена нашла способ, как ему отомстить. Оказалось, что она уехала в Лондон к друзьям и закрутила роман.

«Вышла замуж за человека, который там живет», — пояснил Сафронов.

Знаменитость считает, что все события произошли в его жизни неслучайно. Ведь потом он встретил вторую супругу. Мужчина ценит ее и бережет.

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