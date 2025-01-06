«Меня ругали»: дочь Навки и Пескова рассказала о трудностях подготовки к ледовому шоу

Дочь Татьяны Навки призналась, что ее ругали во время подготовки к ледовому шоу. Об этом стало известно из соцсетей.

Младшая дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда сыграла главную роль в ледовом шоу матери «Щелкунчик». 10-летняя спортсменка призналась, что сказка ей не очень нравится, но то, как ее интерпретировала мама, выглядит интересным.

«Сказка как будто немного скучновата. А мама сделала это более интересно, с какими-то эффектами», — рассказала она.

Надежда призналась, что во время подготовки к ледовому шоу иногда ей приходилось непросто.

«Мне нравится финал. Нравятся движения, несмотря на то, что из-за них меня ругали, так как их надо быстро делать, а я не могла выучить. Зато потом ты отдыхаешь», — рассказала девочка.

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