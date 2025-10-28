«Меня просто уничтожили! Получила сполна»: Глафира Тарханова вышла на связь в слезах и раскрыла, что произошло

Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова неожиданно вышла на связь в слезах и поделилась переживаниями. В личном блоге актриса опубликовала видеообращение и рассказала, что за последние дни побывала в двух больницах, а также раскрыла, кто довел ее до слез.

Глафира Тарханова призналась, что сейчас переживает непростой период в жизни. Артистка поблагодарила врачей и весь персонал больниц, в которые обращалась за помощью. Кроме того, актриса, не сдерживая слез, пожаловалась, что столкнулась с грубостью в одной из нотариальных контор.

«У меня были непростые дни… Несколько дней в двух больницах. <…> Только что я была у нотариуса. Меня просто уничтожили! Я не знаю, как это объяснить. Не могу понять, как люди могут так работать. Я просто зашла за справкой… Даже если мой вопрос каким-то образом не подходит, но нельзя так общаться с людьми!» — возмутилась Глафира Тарханова.

Также звезда «Громовых» опубликовала в соцсети пост, в котором подробно рассказала о произошедшем. Глафира Тарханова публично обратилась к нотариусу, который грубо с ней обошелся и отказал в услугах.

«Придя в нотариальную контору, я получила сполна, не знаю за что, честно говоря… Отказать мне в оказании нотариальной помощи можно было в другой форме. Спасибо за этот опыт, не сомневаюсь в Вашей компетенции, как в нотариусе, но так общаться с людьми нельзя! Это некорректно, непрофессионально. <…> Я публичный человек, но в данной ситуации я была обычным клиентом, обратившимся за консультацией», - высказалась артистка.

Актриса подчеркнула, что на ее месте «мог оказаться каждый», и пожелала обидевшему ее сотруднику «терпения» и «здоровья». Поклонники поддержали Глафиру Тарханову и посоветовали ей не обращать внимания на негатив, отметив, что обидчикам все вернется.

«Просто этот нотариус о бумеранге не слышала, наверно!», «Глафира, не принимайте это близко к сердцу. В мире все еще много хороших, искренних и светлых людей!» — написали в Сети.

